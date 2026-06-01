Haziran ayının girişiyle birlikte Borsa İstanbul’da yatırımcıların gözü temettü ödemelerine çevrildi. Ayın ilk haftasında (1-5 Haziran), farklı sektörlerden dev firmaların da aralarında bulunduğu 8 şirket ortaklarına nakit kâr payı dağıtımı yapacak.

Çimento, demir-çelik, cam, teknoloji ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteren şirketlerin yapacağı ödemeler, hak kullanım tarihlerini takip eden iki iş günü içinde hesaplara yansımaya başlayacak. Hafta başından itibaren hak kullanımı başlayacak nakit temettülerin ilk ödemeleri 3 Haziran itibarıyla yatırımcıların hesaplarında olacak.

GÜN GÜN TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME TUTARLARI

1 Haziran (Hak Kullanım Tarihi) - Ödemeler 3 Haziran'da:

Akçansa Çimento (AKCNS): Hisse başına brüt 1,8804 TL (Net: 1,5984 TL)

Ayes Çelik (AYES): Hisse başına brüt 0,3529 TL (Net: 0,3000 TL)

Maçkolik (MACKO): İki taksit halinde ödenecek kâr payının ilk etabı olarak hisse başına net 2,2950 TL

Şişecam (SISE): Hisse başına brüt 0,5876 TL (Net: 0,4995 TL)

2 Haziran (Hak Kullanım Tarihi) - Ödemeler 4 Haziran'da:

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Hisse başına brüt 2,00 TL (Net: 1,70 TL)

3 Haziran (Hak Kullanım Tarihi) - Ödemeler 5 Haziran'da:

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): Hisse başına brüt 0,55 TL (Net: 0,4675 TL)

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR): Hisse başına brüt 4,50 TL (Net: 3,825 TL)

5 Haziran (Hak Kullanım Tarihi) - Ödemeler 9 Haziran'da:

Avrupakent GYO (AVPGY): İki taksitli ödeme planının ikinci ayağı kapsamında hisse başına brüt ve net 2,50 TL

