2026 yılının ilk tam işlem haftasında Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki karışık seyre rağmen pozitif ayrışarak güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. BIST 100 endeksi haftalık bazda %6,11 değer kazandı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, 2026 yılına girdiği yükseliş ivmesini Ocak ayının ilk haftasında da sürdürdü. 5-9 Ocak haftasını 12.200,95 puan seviyesinden kapatan endeks, haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 6,11 oranında kazanç sağladı.

Hafta boyunca en düşük 11.510,19 puanı gören endeks, kapanışını haftanın en yüksek seviyesi olan 12.200,95 puandan gerçekleştirerek güçlü bir görünüm sergiledi.

GLOBAL ETKİLER

Yurt dışı piyasalar ABD’den gelen ekonomik veriler ve Venezuela eksenli operasyonel haberlerle dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde alımların ağırlık kazandığı görüldü. Sektörel bazda endekslerin performansı şu şekilde gerçekleşti:

Sanayi Endeksi: yüzde 2,31 yükseliş

Holding Endeksi: yüzde 5,72 yükseliş

Bankacılık Endeksi: Yatay seyir

HAFTANIN KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 içerisinde yer alan şirketler arasında haftalık bazda en yüksek getiriyi yüzde 34,76 ile Kiler Holding (KLRHO) sundu. Hemen arkasından yüzde 33,84 artışla Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 24 yükselişle Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) geldi.

Ayrıca, haftayı kayıpla kapatanlarda ilk üç sıra şöyle oluştu:

Sasa Polyester (SASA): -yüzde 18,34

Qua Granite (QUAGR): -yüzde 17,05

Grainturk Holding (GRTHO): -yüzde 16,20

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri listesinde 1 trilyon 276 milyar 800 milyon TL piyasa değeriyle ASELSAN (ASELS) zirvedeki yerini korudu. Onu 718 milyar 250 milyon TL değerle Kiler Holding (KILER) ikinci sıradan takip ederken, Garanti BBVA (GARAN) 611 milyar 100 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

KİLER'E AKP DOKUNUŞU

Kiler Holding’de, AKP kurucusu ve ilk dönem milletvekillerinden Vahit Kiler’in ve Ümit Kiler ile Nahit Kiler’in yüzde 26.33’er payı bulunuyor.

HACİM: 636 MİLYAR TL

Haftalık toplam işlem hacminin 636 milyar 757 milyon TL'yi aştığı Borsa İstanbul’da, hacim bazında liderlik koltuğuna 66 milyar 423 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) oturdu. İşlem yoğunluğunda THY'yi sırasıyla ASELSAN (ASELS) ve İş Bankası (ISCTR) izledi.