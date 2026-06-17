Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA), yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirketin 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı sonucunda, mevcut sermayenin rekor bir oranla artırılmasına hükmedildi.

SERMAYE ARTIRIMININ DETAYLARI

Alınan karara göre, şirketin sermaye yapısında yapılacak değişiklikler belirlendi. Mevcut çıkarılmış sermaye 262.500.000 TL, artırım tutarı 537.500.000 TL, Yeni ulaşacak sermaye 800.000.000 TL ve bedelsiz pay alma oranı yüzde 204,76190 olarak açıklandı. Tamamı "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanacak.

PAY DAĞITIMI VE RESMİ SÜREÇLER

Gerçekleştirilecek olan bu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar, mevcut ortakların sahip olduğu pay gruplarına sadık kalınarak dağıtılacak. Bu doğrultuda; (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu hisseler bedelsiz olarak verilecek.

Şirket yönetimi, alınan bu karar doğrultusunda yasal prosedürleri başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılacağını ve evrak sürecinin tamamlanacağını vurguladı.

KAP AÇIKLAMASININ ÖZETİ

Barem Ambalaj tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketin 800 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak mevcut sermayenin sermaye düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle artırılacağı, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde kaydi sistem üzerinden hak sahiplerine dağıtılacağı ve ilgili mercilere başvuruların yapılması yönünde yönetim kurulunda oy birliğiyle karar alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur."