ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilim devam ederken, piyasalarda dalgalanmalar ise devam ediyor. Enflasyon endişeleri dışında FED başta olmak üzere pek çok bankanın faiz hamleleri yakından takip ediliyor. ABD’de teknoloji hisselerine yönelik hareketler de yakından izleniyor.

Yurt dışında etkenler bu şekilde olurken Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 22-26 Haziran haftasında yüzde 3,13 oranında değer kaybı yaşadı. 14 bin 791 puandan haftaya başlayan Borsa, 14 bin 274 puanda tamamladı. Endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 147 puandan işlem kaydetti. En yüksek seviye ise 14 bin 871 puan oldu. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,99, holding endeksi yüzde 0,89 ve sanayi endeksi de yüzde 1,82 oranında değer kaybı yaşadı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Ekonomim’de yer alan haberde; BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 32,41 oranında değer kazancıyla Balsu Gıda (BALSU) olduğu belirtildi. Onu yüzde 8,28 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 7,94 ile Efor Yatırım (EFOR) izledi.

Değer kaybeden hisseler arasında ilk sırada yüzde 21,97 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) gelirken, yüzde 18,03 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 15,26 ile Mia Teknoloji (MIATK) oldu.

Piyasa değeri en yüksek olan şirket ise 1 trilyon 648 milyar 440 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) olurken, en çok işlem gören hissesi ise 64 milyar 669 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı.