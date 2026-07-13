Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

15 TEMMUZ’DA SEANS OLMAYACAK

Resmi tatil kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul’da seans düzenlenmeyecek. Bu nedenle işlem ve takas süreçlerinde kayma yaşanacak.

VİOP İŞLEMLERİ DE ETKİLENECEK

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da 15 Temmuz tarihinde endeks ve pay vadeli kontratlar için takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için güncellenen takvim doğrultusunda işlemlerini planlaması gerekiyor.