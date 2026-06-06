Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket dün temettü kararlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan kararlar arasında 3 şirket nakit temettü dağıtımı hedeflerken, 7 şirket ise kâr payı dağıtmama yönünde karar aldı.

Temettü Dağıtacak Şirketler

Özsu Balık Üretim A.Ş. tarafından alınan Genel Kurul kararı kapsamında pay başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL nakit temettü verecek. Temettü ödemesinin 6 Temmuz tarihinde yapılması hedefleniyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul'da aldığı kararla pay başına brüt ve net 2,00 TL temettü dağıtacağını paylaştı. Şirketin temettü ödeme tarihi 20 Temmuz olarak belirtildi.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,52 TL, net 0,442 TL temettü dağıtılması yönünde karar aldı. Temettü ödeme tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Bunlar dışında kalan şirketler ise kâr payı dağıtmama kararı aldı. İşte o şirketler;

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

İmaş Makina Sanayi A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.

Güler Yatırım Holding A.Ş.

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Selva Gıda Sanayi A.Ş.