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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 14.552,46 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 12,85 puanlık yükseliş kaydedildi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 14.539,61 puandan tamamlamıştı. Yeni günde görülen sınırlı yükseliş, piyasalarda temkinli bir toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile orman kağıt basım olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,27 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar agresif sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesiyle yön arayışı öne çıkıyor.

Öte yandan Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerinin belirginleşmesi, merkez bankalarını daha sıkı para politikası duruşuna yönlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Enerji fiyatları üzerinden oluşan maliyet baskılarının kalıcı olabileceğine dair sinyaller, makroekonomik verilerde daha net hissediliyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak ve Fed’in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarında, Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanmış durumda. Analistler, söz konusu verilerin Fed’e ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini kaydediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda yönün netleşmesi için küresel gelişmeler ve veri akışı belirleyici olmaya devam edecek.