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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 90,09 puan artışla 14.583,18 puana çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret olurken, tek gerileyen sektör yüzde 0,17 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran arasında cuma günü imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin haber akışına rağmen detayların netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Hürmüz Boğazı'nın normale döneceğine yönelik beklentiler olumlu karşılanırken, bu gelişmelerin kalıcılığına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Öte yandan piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yer alıyor. Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip edilecek. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'un sözle yönlendirmelerinin tonu piyasalar açısından belirleyici olacak.

Analistler, para politikası metni ve toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacağını, bu doğrultuda piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti. Ayrıca Fed'in büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidebileceği değerlendiriliyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD perakende satış verilerinin takip edileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.