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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimi gösterdi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,35 puan artarak yüzde 0,71 yükselişle 13.876,75 puana çıktı.

İŞLEM HACMİ 84 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Holding endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi.

SEKTÖRLERDE TEKSTİL ZİRVEDE

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile tekstil ve deri sektörü oldu. En çok gerileyen sektör ise yüzde 0,96 ile ulaştırma olarak kaydedildi.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışı beklentilerinin zayıflaması olumlu bir hava yaratırken, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor. Buna karşın yurt içi piyasalarda pozitif görünüm dikkat çekiyor.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİ TAKİP EDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 geriledi.

KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti.