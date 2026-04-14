Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,02 puan ve yüzde 1,39 artışla 14.254,53 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 102 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi ise yüzde 1,25 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,77 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,45 ile tekstil deri oldu.Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine dair umutların yeniden canlanması risk iştahını artırdı.

Öte yandan ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları hem küresel hem de yurt içi piyasaların gündeminde ön plana çıkıyor.Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki görüşmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içi veri akışının sakin seyredeceğini, yurt dışında ise ABD ÜFE verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek seviyeleri olduğunu kaydetti.