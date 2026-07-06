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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başladı. Endeks, açılışta 73,32 puan artarak yüzde 0,51 yükselişle 14.491,23 puana çıktı.

Cuma günü satış baskısının etkili olduğu piyasada BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 düşüşle 14.417,91 puandan tamamlamıştı. Yeni haftada ise yukarı yönlü bir başlangıç dikkat çekti.

BANKACILIK YÜKSELDİ, BİLİŞİM GERİLEDİ

Açılış verilerine göre:

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazandı

Holding endeksi yatay seyretti

Sektörler arasında:

En çok kazandıran yüzde 1,70 ile tekstil deri

En fazla kaybettiren ise yüzde 1,45 ile bilişim sektörü oldu

Küresel piyasalarda risk algısı yüksek

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkisini sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken risk algısının yüksek kalmasına yol açıyor.

Bu hafta özellikle:

FOMC toplantı tutanakları

Faiz politikalarına ilişkin sinyaller

yakından takip edilecek.

GÖZLER VERİ VE BİLANÇOLARDA

Piyasalarda bugün:

Türkiye’de reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu

Avro Bölgesi’nde ÜFE ve perakende satışlar

ABD’de hizmet sektörü verileri ve ISM PMI

öne çıkan veri başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca şirket bilançoları da yatırımcıların radarında bulunuyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Beyaz Saray açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılması bekleniyor. Trump’ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi planlanıyor.

KRİTİK SEVİYELER NE SÖYLÜYOR?

Analistlere göre teknik görünümde:

14.500 ve 14.600 puan direnç

14.300 ve 14.200 puan destek

seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da haftaya yükselişle başlanmasına rağmen, küresel gelişmeler ve veri akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.