Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puandan başladı.
Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 36,25 puan yükseldi.
DÜN DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,69 kayıpla 13.974,14 puandan tamamlamıştı.
SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM
Açılışta sektör endeksleri farklı yönlerde hareket etti:
Bankacılık endeksi: Yüzde 0,05 düşüş
Holding endeksi: Yüzde 0,17 artış
Sektörler arasında:
En çok kazandıran: İnşaat (Yüzde1,07)
En çok kaybettiren: Menkul kıymet yatırım ortaklığı (Yüzde1,34)
KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK ETKİSİ
Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklere rağmen, bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik olumlu beklentiler küresel piyasalarda toparlanmayı destekliyor.
Kritik seviyeler takip ediliyor
Analistler, bugün veri gündeminin yakından izleneceğini belirtiyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:
14.100 – 14.200 puan direnç
13.900 – 13.800 puan destek
seviyeleri öne çıkıyor.
PİYASADA TEMKİNLİ İYİMSERLİK
Güne yükselişle başlayan borsada, yatırımcıların küresel gelişmeler ve açıklanacak veriler doğrultusunda temkinli iyimser bir tutum sergilediği görülüyor.