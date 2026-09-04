Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan artarak 13.959,51 puana çıktı.

VİOP güne yükselişle başladı: Endeks kontratında kritik seviyelerVİOP güne yükselişle başladı: Endeks kontratında kritik seviyelerEkonomi

BIST 100 GÜN ORTASINDA YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazandı. Bu süreçte Borsa İstanbul’da toplam işlem hacmi 84,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Borsa güne düşüşle başladı: Gözler şimdi kritik ABD verisindeBorsa güne düşüşle başladı: Gözler şimdi kritik ABD verisindeEkonomi

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR BELLİ OLDU

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile finansal kiralama faktoring oldu.

En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 3,64 değer kaybeden bilişim oldu.

Türk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti varTürk şirketlerinin yeni rotasında hedef 10 milyar dolar: 5 büyük soru işareti varEkonomi

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puan direnç, 13.800 ve 13.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.