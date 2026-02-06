Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybıyla 13.589,14 puandan kapattı.Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 3,50 puan ve yüzde 0,03 gerileyerek 13.585,64 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile madencilik olurken, en çok gerileyen yüzde 0,34 ile iletişim sektörü oldu.Küresel piyasalarda yapay zeka harcamalarının şirket kârlılıkları üzerindeki baskısına ilişkin artan endişeler ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma işaretleriyle karışık bir seyir dikkat çekiyor.

Dünya çapında teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin devamlılığı sorgulanırken, ABD'deki veriler ekonomide beklenenden daha keskin bir yavaşlamaya işaret ederek risk iştahını zayıflattı. Özellikle yapay zeka yarışının yüksek maliyetlerinin şirket kârlılıklarını olumsuz etkileyebileceği beklentisi, teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesine neden oldu.ABD'de enflasyon ve istihdam kaynaklı riskler ekonomi yönetimini zorlarken, zayıflayan işgücü piyasasının ekonomik istikrarı ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair kaygılar yatırımcı kararlarını şekillendiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi verisinin, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 seviyelerinin destek, 13.700 ile 13.800 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.