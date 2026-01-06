Borsa İstanbul’da artış devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kazanarak rekor puan olan 11.863,61 puana çıktı. Seansın ikinci bölümünde endeks tarihinde ilk kez 11 bin 900 puanın üstüne çıktı. BIST 100 endeksi 11 bin 928 puana geldi. BIST 100 endekinde yükselişin devam etmesi durumunda ilk kez 12 bin puan görülebilir.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,14 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 2,62 ile tekstil deri oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi ise yüzde 0,81 değer kazandı.

Yurt içinde BIST 100 günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken gün içinde en yüksek 11.893,02 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.