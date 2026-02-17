Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 oranında kayıpla 14.227,29 puandan kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 112,01 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 198,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,54 oranında yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,89 ile metal ana sanayi sektörü oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere gelişmelerine çevrildi.

Umman arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen nükleer görüşmelerin ikinci turu tamamlanırken, tarafların bazı başlıklarda uzlaşı sağladığı ve müzakerelere yakın gelecekte devam etme kararı aldığı açıklandı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün ulaştığı rekor seviyenin ardından gelen satış baskısıyla gerileyerek negatif bir kapanış yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocak ayında aylık yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 27,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükselirken, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak yüzde 2,7 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile özel sektörün yurtdışı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere enflasyonu ve ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları gibi önemli verilerin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanların destek, 14.300 ile 14.400 puanların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.



