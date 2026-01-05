Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesine ulaştı.

Güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başlayan endeks 11.643,46 puana kadar çıkarak yeni zirvesine ulaştı.

Küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor. Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Diğer yandan TÜİK aralık ayı enflasyon verisini yayımladı. Buna göre enflasyon artalıkta aylık bazda %0,89, yıllık bazda ise %30,89 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Enflasyonun aylık %0,98 gelmesi bekleniyordu.