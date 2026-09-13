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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya üzerinden borsa ve hisse senetleriyle ilgili yapılan manipülatif paylaşımlar yargıya taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar üzerine sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların tercihlerini manipüle eden hesap sahipleri hakkında adli işlem başlattı.

JANDARMAYA KİMLİK TESPİTİ VE DELİL TOPLAMA TALİMATI

Soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vererek söylenti çıkaran, haber ya da yorum yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin belirlenmesi ve delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlendirildi.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."