Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonları devam ediyor. Son olarak Borsa İstanbul’da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da yapıldı.

SPK raporları doğrultusunda piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçları yöneltildi.

AKP'Lİ İSİM BORSA OPERASYONUNDA ÇIKTI

Ancak Borsa’ya yönelik yapılan operasyonda AKP’li ismin çıkması dikkat çekti. Gazeteci Barış Yarkadaş, operasyonda AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker’in de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması kapsamında AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker ve 16 şüpheli gözaltına alındı.