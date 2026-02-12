Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içindeki işlemlerde tarihinde ilk kez 14 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Endeks saat 15,31 itibari ile 14 bin 33 puandan işlem görüyor.

Bankacılık sektörü hisseleri yükselişe öncülük ederken, bankacılık endeksi yüzde 4,5 oranında değer kazandı.

İlk yarıda en fazla işlem hacmine ulaşan paylar ise Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Astor Enerji oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Almanya’nın cari işlemler dengesi ile ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yakından izleneceğini aktardı. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri direnç; 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.