Dün alış ağırlıklı hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 kazançla 13.175,74 puandan kapattı.

Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13.188,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi ile holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile bilişim olurken, en çok kaybeden yüzde 0,74 ile gıda sektörü oldu.Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen Orta Doğu’daki gerilimlerin sürmesiyle karışık bir görünüm sergilerken, yatırımcıların dikkati bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, yurt dışında ABD ve Almanya enflasyon verilerinin öne çıktığı yoğun bir veri gündeminin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor.



