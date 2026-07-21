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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, üç hisse senedi için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni karar alındığını duyurdu.

Kararın, 21 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEMLER YASAKLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda alınan tedbir kapsamında üç hisse senedinde açığa satış ve kredili işlemler geçici olarak durduruldu.

Tedbir uygulanacak hisseler:

Destek Finans Faktoring (DSTKC)

Özatada Denizcilik Sanayi ve Ticaret (OZATD)

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret (SUNTK)



TEDBİR SÜRESİ 20 AĞUSTOS’A KADAR

Söz konusu hisselerde uygulanacak kısıtlamaların, 21 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden başlayarak 20 Ağustos 2026 tarihli işlemlerin sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

VBTS KAPSAMINDA ÖNLEM

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, hisse senetlerinde yaşanan aşırı fiyat hareketlerini sınırlamak ve piyasadaki oynaklığı azaltmak amacıyla devreye alınıyor.

Kararın, yatırımcıları korumaya yönelik bir adım olduğu değerlendiriliyor.