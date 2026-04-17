17 Nisan 2026 Cuma
Borsa İstanbul'da tarihi kapanış: Rekor üstüne rekor kırıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güçlü alımların etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Endeks, günü yüzde 2,72 yükselişle 14.587,93 puandan tamamlarken, hem günlük hem de haftalık bazda rekor kapanışa imza attı. Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük etti.

İbrahim Doğanoğlu
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güçlü alımların etkisiyle tarihi bir kapanışa imza attı. Endeks, günü yüzde 2,72 yükselişle 14.587,93 puandan tamamlarken hem günlük hem de haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Gün içinde 14.601,12 puanı gören BIST 100, yeni bir rekor kırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güçlü alımlarla birlikte tarihi bir kapanış gerçekleştirdi. Endeks, günü yüzde 2,72 değer kazancıyla 14.587,93 puandan tamamlarken, bankacılık hisselerinin öncülüğünde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

BIST 100, önceki kapanışa göre 386,88 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 5,63 ile en fazla kazandıran sektör olurken, holding endeksi yüzde 3,53 yükseldi. Sektörler arasında tek kayıp ise yüzde 2,05 ile kimya, petrol ve plastik tarafında yaşandı.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasında, İran’dan gelen Hürmüz Boğazı açıklaması etkili oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilere açık olacağını bildirdi. Bu gelişme, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Yurt içinde artan risk iştahıyla birlikte Borsa İstanbul’da yükseliş hız kazanırken, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü alımlar dikkat çekti.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ile İngiltere ve Japonya enflasyon verileri öne çıkıyor. Ekonomistlerin beklentisine göre TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Teknik görünümde ise BIST 100 için 14.700 ve 14.800 puan direnç, 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

