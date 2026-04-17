Borsa İstanbul’da tarihi kapanış: Rekor üstüne rekor kırıldı

BIST 100, önceki kapanışa göre 386,88 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 5,63 ile en fazla kazandıran sektör olurken, holding endeksi yüzde 3,53 yükseldi. Sektörler arasında tek kayıp ise yüzde 2,05 ile kimya, petrol ve plastik tarafında yaşandı.