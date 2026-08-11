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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,68 puan ve yüzde 1,28 azalarak 13.634,92 puana geriledi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 84,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Sektör endeksleri genelinde satış baskısı öne çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi ise yüzde 1,78 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen sektör yüzde 2,44 ile bilişim oldu.

En fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 6,01 ile madencilik olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL BASKISI

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğin azalmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş yaşanması, enflasyonist endişeleri artırdı.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda karışık bir seyre neden olurken, Borsa İstanbul da Avrupa borsalarına paralel olarak negatif hareket etti.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puan destek, 13.800 ve 13.900 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.