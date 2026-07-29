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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izledi. Küresel piyasalarda çip şirketlerine yönelik satış baskısının artması ve jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde etkili oldu.

BIST 100 ENDEKSİ 13 BİN 644 PUANA İNDİ

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,63 puan azalarak 13 bin 644,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi ise 71,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK HİSSELERİNDE KAYIP ÖNE ÇIKTI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,96 ile kimya, petrol, plastik olurken, en fazla değer kaybeden sektör yüzde 4,16 düşüşle bilişim oldu.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, çip üreticilerinin hisselerinde devam eden satış baskısı ve artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların risk iştahını zayıflatırken, piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bulunuyor.

Analistler, Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajların küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed’in faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13 bin 500 ve 13 bin 400 puan seviyeleri destek, 13 bin 800 ve 13 bin 900 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.