Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, jeopolitik risklerin azalması ve küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle güne güçlü bir yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,68’lik artışla 14.349,25 puana ulaşarak yeni güne hızlı bir giriş yaptı.

SANAYİ ENDEKSİNDE TARİHİ REKOR

BIST 100'de dünü yüzde 0,35 değer kazancıyla 14.252,38 puandan kapatan endeks, bugün yükseliş ivmesini korudu. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi ise yüzde 0,47 değer kazanırken, tüm sektör endeksleri günün ilk saatlerini "yeşil" bölgede geçirdi. Bu hareketliliğin içinde en dikkat çekici gelişme sanayi endeksinden geldi; yüzde 0,62 primle 17.679,59 puana yükselen endeks, tarihsel bir rekor kırdı. Orman, kağıt ve basım sektörü ise yüzde 2,14’lük artışla günün en çok kazandıranı oldu.

KÜRESEL İYİMSERLİĞİN ARKASINDA NE VAR?

Piyasalardaki canlılığın ana kaynağını Orta Doğu'daki çatışma ortamının müzakere sürecine evrilmesi oluşturuyor. ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel çapta ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri hafifletirken, ABD şirketlerinden gelen güçlü bilanço verileri risk iştahını besliyor.

Analistlerden Temkinli İyimserlik Piyasaların odağı artık tamamen şirket karlılıkları ve büyüme verilerine kaymış durumda. Ancak analistler, mevcut iyimserliğin kalıcı bir rahatlamadan ziyade konjonktürel bir tepki olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Günün ilerleyen saatlerinde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD sanayi üretimi gibi kritik göstergeler yakından izlenecek. Teknik tarafta ise 14.400 ve 14.500 seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek olarak takip edilecek.