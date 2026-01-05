BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 203,62 puan yükselirken toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 1,98 oranında değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en yüksek artış yüzde 6,97 ile finansal kiralama ve faktoringde görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,59 ile spor endeksinde yaşandı.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.Küresel piyasalar; Fed’in faiz indirim beklentilerinin güçlü olması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerleme kaygılarının azalması ile petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağı öngörüsüyle olumlu bir seyir izliyor.

Bu gelişmelerin yurt içi piyasalara da olumlu yansıdığı gözlenirken, beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarının ardından BIST 100 endeksi gün içinde 11.726,18 puanı test ederek rekor yeniledi ve kapanışı rekor seviyeden yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 arttı. Yıllık enflasyon tüketicide yüzde 30,89, üreticide yüzde 27,67 oldu. Böylece yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük düzeyine indi.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, Aralık 2025’te aylık TÜFE’nin yüzde 0,96 yükseleceğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 31’e gerileyeceğini tahmin etmişti.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile Almanya enflasyonunun izleneceğini belirterek, BIST 100’de teknik olarak 11.800 ve 11.900 puanların direnç, 11.600 ve 11.500 puanların destek olduğunu belirtti.