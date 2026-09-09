Soruşturma "bySerez" hesabındaki paylaşımlarla başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazısı üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle yürütüldüğü belirtildi.
5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle 5 şüpheli hakkında "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.