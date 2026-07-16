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Kaynak: AA

Salı günü de satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 14.079,97 puandan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yatay bir görünüm sergiledi.

Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile tekstil deri olurken, en sert düşüş yüzde 9,24 ile finansal kiralama faktoring sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise karışık bir görünüm hakim. ABD’de açıklanan veriler enflasyonda yavaşlamaya işaret etse de artan jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Yurt içinde dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bugün ise yatırımcıların odağında bütçe dengesi verileri yer alırken, yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD’de açıklanacak perakende satış verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puan seviyelerinin destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından kritik önem taşıyor.