Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 13.054,93 puana yükseldi. Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 98,21 puan ve yüzde 0,76 artışla 13.054,93 puan seviyesine ulaştı.Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,3 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile sigorta olurken, tek değer kaybeden sektör holding ve yatırım ortaklıkları oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını olumlu tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 26,4 artış gösterdi.

Analistler, günün devamında Orta Doğu gelişmelerinin yanı sıra ABD'de açıklanacak öncü endeks ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanların direnç, 12.900 ile 12.800 puanların ise destek seviyeleri olduğunu vurguladı.