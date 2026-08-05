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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,35 puan ve yüzde 0,36 azalışla 13.638,58 puana geriledi.

İŞLEM HACMİ 90,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Endekste günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 90,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri tarafında bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti.

EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖR KİMYA OLDU

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselişi yüzde 2,81 ile kimya, petrol ve plastik sektörü kaydetti.

En fazla gerileyen sektör ise yüzde 2,65 düşüşle finansal kiralama, faktoring oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puan seviyeleri destek, 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri ise direnç konumu olarak öne çıkıyor.