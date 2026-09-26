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Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da haftanın sona ermesiyle birlikte BIST 100 Endeksi'ndeki hisselerin performansları netleşti. Haftanın en fazla kazandıran ilk dört hissesinde çift haneli yükseliş görülürken, kaybettiren hisselerdeki sert düşüşler dikkat çekti.

TUKAŞ HAFTANIN ZİRVESİNDE

BIST 100'de haftanın en fazla kazandıran hissesi Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS) oldu. TUKAS hisseleri bir haftada yüzde 24,46 değer kazandı.

İkinci sırada yüzde 18,21'lik yükselişle Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret (BALSU) yer aldı. Tekfen Holding (TKFEN) haftayı yüzde 13,36 yükselişle tamamlarken, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar (ECILC) yüzde 13,04 değer kazandı.

Kazandıranlar listesinin devamında Aksa Enerji Üretim (AKSEN) yüzde 9,67, Mavi Giyim (MAVI) yüzde 8,75, Mia Teknoloji (MIATK) yüzde 7,83 ve Anadolu Metal Madencilik (TRMET) yüzde 7,59 yükseldi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Tukaş (TUKAS): %24,46

Balsu Gıda (BALSU): %18,21

Tekfen Holding (TKFEN): %13,36

Eczacıbaşı İlaç (ECILC): %13,04

Aksa Enerji (AKSEN): %9,67

Mavi Giyim (MAVI): %8,75

Mia Teknoloji (MIATK): %7,83

Anadolu Metal Madencilik (TRMET): %7,59



İLK 8 HİSSEDE KAYIP YÜZDE 40'I AŞTI

BIST 100'de haftanın en fazla değer kaybeden hissesi ise Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu. RALYH hisseleri bir haftada yüzde 40,91 geriledi.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret (PASEU) ile Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 40,88 olarak gerçekleşti.

Kiler Holding (KLRHO) ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret (MAGEN) yüzde 40,86 düşerken, Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) yüzde 40,85 değer kaybetti.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri ise haftayı yüzde 40,83'lük düşüşle tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Ral Yatırım Holding (RALYH): -%40,91

Pasifik Eurasia (PASEU): -%40,88

Katılımevim (KTLEV): -%40,88

Kiler Holding (KLRHO): -%40,86

Margün Enerji (MAGEN): -%40,86

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): -%40,85

Odine Solutions Teknoloji (ODINE): -%40,83

Destek Finans Faktoring (DSTKF): -%40,83

Böylece BIST 100'de haftanın en fazla kaybettiren ilk 8 hissesinin tamamında değer kaybı yüzde 40'ın üzerine çıktı.