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Yatırım fonlarında başlayan ve likidite sıkıntısıyla Borsa İstanbul geneline yayılan kriz, hisse senedi piyasalarında yılın en dip seviyelerinin görülmesine yol açtı. Eylül ayının ortasından bu yana derinleşen satışlarla birlikte piyasa değerinde devasa kayıplar yaşandı.

FON KRİZİNDEN BU YANA 3,5 TRİLYON LİRA ERİDİ

Ekonomim'de Şebnem Turhan'ın haberine göre; 15 Eylül’den bu yana BİST TÜM endeksinin toplam piyasa değeri 3,5 trilyon liranın üzerinde erirken, BİST 100 endeksindeki kayıp 2 trilyon lirayı, BİST 30’daki kayıp ise 1,7 trilyon lirayı aştı.

Bankacılık hisselerindeki sınırlı pozitif ayrışmaya rağmen BİST 100 endeksi aylık bazda yüzde 2,83 değer kaybederken, son 30 günlük süreçteki düşüş yüzde 12,6’ya ulaştı. Böylece endeksin yılbaşından bu yana sağladığı getiri yüzde 3,1 seviyesine kadar geriledi.

BİST 100 piyasa değeri / defter değeri rasyosu 1,00 ile 2026 yılının en düşük seviyesine inerken, analistlerin takip ettiği 12 aylık ileriye dönük rasyo ise 0,58’e kadar düştü.

EN AĞIR DARBEYİ HALKA ARZ ALDI

Tasfiye edilen fon portföylerindeki yoğun hisseleri barındıran Halka Arz Endeksi, sürecin en ağır darbesini alan taraf oldu. Son 40 günde yüzde 54’e dayanan bir çöküş yaşayan Halka Arz Endeksi, bu ayki yüzde 27’lik düşüşle birlikte yılbaşından bu yana elde ettiği tüm kazançları eriterek yüzde 0,9 seviyesine geriledi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Teknik göstergeler piyasada uzun yıllardır görülmeyen bir aşırı satım bölgesine işaret etti. Garanti Yatırım BBVA’nın analizine göre, BİST 100 endeksine dahil 100 şirketten sadece 20’si 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunabiliyor.

Endeks ile 200 günlük ortalama arasındaki fark -1.985 puan ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, oransal olarak ortalamasının yüzde 15 altında seyreden BİST 100, Nisan 2020’den bu yana görülen en zayıf tabloyu çiziyor. Ayrıca BİST Tüm100 teknik olarak aşırı satım bölgesinde kalırken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar, BİST 100 ve BİST Sınai endeksleri de bu sınıra yaklaşmış durumda.