Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile yaşadığı sürpriz puan kaybı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yalnızca sahada değil, borsada da hareketlendirdi. Sarı-kırmızılıların takılmasıyla umutları tazeleyen Fenerbahçe, borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü.

BORSA İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLUK FİYATLAMASI

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası ligin kalan 5 maçını kazandığı senaryoda şampiyonluk kapısını aralayan Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da adeta şov yaptı. Fenerbahçe hisseleri yüzde 9,78 değer kazanarak 3,03 TL ile tavan fiyata ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübün toplam piyasa değeri tek bir günde 1,7 milyar TL artış gösterdi. Şirketin değeri 17 milyar 250 milyon liradan 18 milyar 937 milyon liraya fırladı.

GALATASARAY'DA KAYIP SADECE SAHADA DEĞİL

Şampiyonluk yarışında avantajını korumaya çalışan Galatasaray için hafta sonu hem skor hem de ekonomik açıdan sönük geçti. Sahasındaki beraberlik sonrası sarı-kırmızılı ekibin hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Ezeli rakibinin yükselişine karşın Galatasaray cephesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği gözlendi.