Uluslararası finans devi Goldman Sachs International, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerine yatırım yaptı.
Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı
Goldman Sachs International, Efor Yatırım sermayesinde 175 milyon adet pay satın alarak şirket hisselerinin yüzde 8,03'üne sahip oldu. Uluslararası devin Borsa İstanbul’a girmesi Türkiye piyasalarına güveni artırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Dev kurum, EFOR sermayesinde 175 milyon adet pay edinerek önemli bir ortaklık adımı attı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan bildirimler ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları işlemi resmiyete kavuşturdu.
Gerçekleşen pay devri ile Goldman Sachs International, EFOR’un toplam çıkarılmış sermayesinin yüzde 8,03’lük kısmına ulaştı.
Hisse devir işleminin diğer tarafında Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş. yer aldı.
İki kurum arasındaki anlaşma standart bir hisse satışı şeklinde gerçekleşmedi.
Sürece uluslararası piyasalarda "call spread" adıyla bilinen alım opsiyonu yayılma mekanizması eklendi.
Uygulanan özel finansal model, Efor Grubu'nun küresel sermayeye ulaşımını güçlendirdi. Satışı yapan Efor Capital tarafı ise finansal risklerini dengeleme şansı yakaladı.
Şirket bu sayede sözleşme süresi bitiminde payları yeniden bünyesine katma hakkını korudu.
Gelişmiş borsa pazarlarında sıkça tercih edilen bu model, Türkiye piyasalarında oldukça az görülüyor.
Goldman Sachs çapında küresel bir aktörün Borsa İstanbul’da bu yöntemle yer alması yerli piyasalar adına kritik bir gelişme kabul ediliyor.
Gerçekleşen hamle, yabancı fonların Türkiye'deki fırsatlara yöneldiğini kanıtlıyor.
Süreç aynı zamanda EFOR şirketinin gelecek hedeflerine duyulan inancı simgeliyor.
Özel finansal kurgunun Efor Holding ile EFOR şirketinin finansal gücünü artıracağı vurgulandı.
Hamlenin grubun sürdürülebilir büyüme planlarına doğrudan katkı sunması bekleniyor.