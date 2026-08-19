Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı

Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı

Goldman Sachs International, Efor Yatırım sermayesinde 175 milyon adet pay satın alarak şirket hisselerinin yüzde 8,03'üne sahip oldu. Uluslararası devin Borsa İstanbul’a girmesi Türkiye piyasalarına güveni artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 1

Uluslararası finans devi Goldman Sachs International, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerine yatırım yaptı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 2

Dev kurum, EFOR sermayesinde 175 milyon adet pay edinerek önemli bir ortaklık adımı attı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 3

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan bildirimler ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları işlemi resmiyete kavuşturdu.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 4

Gerçekleşen pay devri ile Goldman Sachs International, EFOR’un toplam çıkarılmış sermayesinin yüzde 8,03’lük kısmına ulaştı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 5

Hisse devir işleminin diğer tarafında Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş. yer aldı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 6

İki kurum arasındaki anlaşma standart bir hisse satışı şeklinde gerçekleşmedi.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 7

Sürece uluslararası piyasalarda "call spread" adıyla bilinen alım opsiyonu yayılma mekanizması eklendi.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 8

Uygulanan özel finansal model, Efor Grubu'nun küresel sermayeye ulaşımını güçlendirdi. Satışı yapan Efor Capital tarafı ise finansal risklerini dengeleme şansı yakaladı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 9

Şirket bu sayede sözleşme süresi bitiminde payları yeniden bünyesine katma hakkını korudu.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 10

Gelişmiş borsa pazarlarında sıkça tercih edilen bu model, Türkiye piyasalarında oldukça az görülüyor.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 11

Goldman Sachs çapında küresel bir aktörün Borsa İstanbul’da bu yöntemle yer alması yerli piyasalar adına kritik bir gelişme kabul ediliyor.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 12

Gerçekleşen hamle, yabancı fonların Türkiye'deki fırsatlara yöneldiğini kanıtlıyor.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 13

Süreç aynı zamanda EFOR şirketinin gelecek hedeflerine duyulan inancı simgeliyor.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 14

Özel finansal kurgunun Efor Holding ile EFOR şirketinin finansal gücünü artıracağı vurgulandı.

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Borsa İstanbul’da dev hamle: Küresel dev, sürpriz bir yatırım yaptı - Resim: 15

Hamlenin grubun sürdürülebilir büyüme planlarına doğrudan katkı sunması bekleniyor.

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