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Kaynak: Haber Merkezi

Milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturmasında, Bank of America (BofA) bünyesindeki Merrill Lynch International'a ait şüpheli işlemler incelendi. Kurumun adli operasyonlardan hemen önce 5 spekülatif hissedeki pozisyonlarını kapatarak yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.

OPERASYONDAN HEMEN ÖNCE POZİSYON KAPATTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dev bir finans kuruluşuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Bank of America (BofA) bünyesindeki Londra merkezli Merrill Lynch International'ın, adli operasyonlar başlamadan hemen önce Borsa İstanbul'da yoğun alım-satım yaptığı belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre kurum, operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatarak borsadan çıkış yaptı.

İŞTE ŞÜPHELİ İŞLEM YAPILAN 5 HİSSE

Merrill Lynch'in operasyon zamanlamasıyla birebir örtüşen çıkışından yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı tespit edildi.

İncelemeye alınan 5 spekülatif hisse ise şunlar oldu:

Destek Faktoring (DSTKF), Özata Denizcilik (OZATD), Katılımevim (KTLEV), Odine Enerji (ODİNE) ve Peker GYO (PEKGY) hisseleri.

ZAMANLAMA SORUŞTURULUYOR

Başsavcılık, Merrill Lynch International'ın pozisyon kapattığı tarih ile adli operasyonların başlangıç günü arasındaki zamanlamayı yakından inceliyor.

Yaklaşık 8 milyar TL'lik kazancın arkasındaki bilgi akışı ve işlemlerin finansal boyutu detaylıca araştırılmaya devam ediyor.