Gün içerisinde bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 0,16 oranında geriledi. Sektörler bazında bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 4,03 düşüşle metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda ise dalgalı seyir dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler iyimserliği artırsa da ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının yeniden başlaması, piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler erken saatlerde sona erdi. Analistler, yarın Türkiye’de piyasaların bayram tatili dolayısıyla kapalı olacağını belirtirken, uluslararası piyasalarda Çin’de açıklanacak sanayi karları ile ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 seviyeleri destek, 13.700 ve 13.800 puan aralığı ise direnç konumunda bulunuyor.