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Kaynak: AA

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 11,66 puan ve yüzde 0,08 artışla 14.150,52 puana yükseldi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 14.138,85 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Açılışta sektör endeksleri farklı yönlerde hareket etti:

Bankacılık endeksi: yüzde 0,13 düşüş

Holding endeksi: yatay seyir

Sektör bazında bakıldığında:

En çok kazandıran: Madencilik (yüzde1,25)

En çok kaybettiren: Orman kağıt basım (yüzde 0,97)

KÜRESEL İYİMSERLİK SÜRÜYOR, GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme beklentileri risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Ancak yatırımcıların odağı, hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak kritik faiz kararlarına çevrildi.

AA Finans anketine göre ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı da küresel piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.300 ve 14.400 puan direnç

14.000 ve 13.900 puan destek

seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalar yön arayışını sürdürürken, özellikle merkez bankalarından gelecek kararların Borsa İstanbul’un kısa vadeli seyrinde belirleyici olması bekleniyor.