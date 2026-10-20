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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir gün boyu gücünü korudu. Güne 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 11.352,90, en yüksek ise 11.806,76 puan seviyelerini test etti. Önceki kapanışa kıyasla 367,56 puan artış kaydeden endeks, günü 11.797,70 puandan kapattı. BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 454,92 puan ve yüzde 3,20 artışla 14.676,53 puana yükseldi.

Sektör endekslerinin genelinde yukarı yönlü hareket hakim oldu. Günün şampiyonu yüzde 5,77’lik primle teknoloji endeksi olurken; sanayi endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi yüzde 2,80 ve mali endeks yüzde 2,10 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerinden 93'ü günü değer kazancıyla tamamlarken, 6'sı geriledi, 1 hisse ise yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri sıralamasında ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Astor Enerji ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borçlanma araçları piyasasında da hareketlilik sürdü. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,88, bileşik getiri ise yüzde 39,10 seviyesinde gerçekleşti.

Emtia, döviz ve küresel parite hatlarında ise şu tablolar oluştu: Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının onsu 4 bin 131 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,4542 TL, satışta 49,6524 TL olarak duyurdu. Küresel piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 158,2 seviyelerinde dengelenirken, Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 108,3 dolardan alıcı buldu.