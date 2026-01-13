Yılın ilk haftalarında hız kesmeyen borsa rallisi, bugün yeni bir zirveyle taçlandı. 12 bin 395 puana ulaşan BIST 100, yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul, 2026 yılının başından itibaren adeta roket hızıyla yükselmeye devam ediyor. Gün içinde nefes kesen bir tırmanış kaydeden BIST 100 endeksi, 12 bin 395,87 puanla tarihi seans içi zirvesine yerleşti.

REKOR KIRAN YÜKSELİŞİN DETAYLARI

Borsa İstanbul'da işlemlerin yoğunlaştığı günde BIST 100 endeksi, açılışta pozitif bir seyir izledi. Günün ilk yarısında yüzde 0,63'lük artışla 12 bin 332,01 puana ulaşan endeks, öğleden sonra ivmesini daha da artırdı. Saatler ilerledikçe tırmanış hızlandı ve endeks 12 bin 395,87 puanla yeni zirvesini test etti. Günlük bazda yaklaşık yüzde 1 civarında değer kazanan endeks, böylece ardı ardına gelen rekorlara bir yenisini ekledi.

Bankacılık sektörü öncülüğünde gerçekleşen yükselişte, bankacılık endeksi yüzde 1,2 oranında prim yaptı. Holding hisselerinde ise karışık bir görünüm hâkim olsa da genel endeksi destekleyen güçlü alımlar dikkat çekti.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI PİYASAYI ETKİLEMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2025 ödemeler dengesi verileri, borsadaki pozitif havayı gölgelemedi. Cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 3 milyar 996 milyon dolar açık verdi. Ancak altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda cari işlemler hesabında 2 milyar 132 milyon dolarlık fazla oluştu.