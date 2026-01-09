Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları iddiasıyla İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.