Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 53,88 puan değer kazanırken, günlük işlem hacmi 174,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,63 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,18 ile inşaat sektörü oldu.Küresel piyasalarda Fed'in bağımsızlığına dair yükselen kaygılar ve jeopolitik risklerin gölgesinde karışık bir görünüm hakim.

Yurtiçinde ise BIST 100, gün içinde 12.378,76 puana tırmanarak rekor kırdıktan sonra, 9 günlük yükseliş trendini sürdürerek tarihi zirveden kapattı.

AA Finans'ın anketine göre ekonomistler, yarın TCMB tarafından açıklanacak “Kasım 2025 Ödemeler Dengesi” verisinde cari işlemler açığının 3 milyar 107 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satış verilerinin, küresel ölçekte ise Japonya cari işlemler dengesi, ABD TÜFE ve konut satışları, İngiltere'de BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının izleneceğini vurguladı.

Teknik olarak BIST 100'de 12.400 ve 12.500 puan direnç, 12.100 ile 12.000 puan ise destek olarak öne çıkıyor.