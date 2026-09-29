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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk yarısındaki işlemlerde satıcılı bir seyir izleyerek geri çekildi.

ENDEKS 12.441,94 PUANA İNDİ

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 150,8 puan ve oran olarak 1,20 azalışla 12.441,94 puana geriledi. Günün ilk yarısında piyasadaki toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE AYRIŞMA

İlk yarıda bankacılık endeksi oran olarak 0,66 değer kazanırken, holding endeksi oran olarak 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran oran olarak 1,38 ile ulaştırma sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise oran olarak 8,12 ile finansal kiralama faktoring sektörü olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.