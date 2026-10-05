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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir grafik çizen ve günü oran olarak yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamlayan endeks, yeni haftanın açılışında da pozitif ivmesini sürdürdü.

BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanış seviyesine göre 102,93 puan ve oran olarak yüzde 0,84 artış göstererek 12.373,11 puan seviyesine yükseldi.

BANKACILIK KAZANDIRDI, HOLDİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri tarafında açılışta karışık bir tablo öne çıktı. Bankacılık endeksi oran olarak yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi ise oran olarak yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Sektörler arasında yatırımcısına en fazla kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok gerileyen sektör endeksi ise oran olarak yüzde 6,76 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Piyasadaki seyri değerlendiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12.500 ve 12.600 puan seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilecek.