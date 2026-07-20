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Kaynak: AA

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 değer kaybıyla 13.981,05 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Açılışta:

Bankacılık endeksi yatay seyretti,

Holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında:

En fazla kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil deri,

En çok gerileyen yüzde 9,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL RİSKLER ETKİLİ

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle devam etmesi, risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Ayrıca Japonya’da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük seyrediyor.

TEKNİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

13.900 puan destek,14.200 ve 14.300 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da haftaya zayıf başlangıç yapılırken, küresel gelişmelerin piyasalardaki yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.