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Kaynak: AA

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,46 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerine bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,73 yükseldi. Günün ilk yarısında en güçlü performansı yüzde 0,99 artışla spor sektörü sergilerken, bilişim ve elektrik endeksleri yüzde 0,94 ile en fazla değer kaybeden sektörler oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu'da kalıcı ateşkese ilişkin iyimserlik risk iştahını desteklemeyi sürdürürken, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarındaki maliyet artışlarının talep üzerinde baskı oluşturabileceğine yönelik endişeler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Piyasaların odağında günün geri kalanında ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri bulunuyor.

Teknik görünümde analistler, BIST 100 endeksi için 14.400 ve 14.500 puan seviyelerini direnç, 14.200 ve 14.100 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.