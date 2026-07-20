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Kaynak: AA

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 87,49 puan artışla yükselişini sürdürürken, toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Günün ilk yarısında:

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti,

Holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında:

En çok kazandıran yüzde 3,57 ile kimya petrol plastik,

En fazla gerileyen yüzde 9,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle devam etmesi küresel piyasalarda yön arayışını sürdürürken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak alış ağırlıklı bir görünüm sergiledi.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak öncü endeks verisinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.200 ve 14.300 puan direnç,

14.000 ve 13.900 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da günün ilk yarısındaki yükseliş, küresel gelişmeler ve veri akışıyla şekillenmeye devam ediyor.