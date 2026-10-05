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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü güçlü seyrini sürdürüyor. Günün ilk yarısında alıcılı bir grafik çizen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,17 puan ve oran olarak yüzde 1,41 artış göstererek 12.443,35 puan seviyesine yükseldi.

Günün ilk yarısında piyasalardaki toplam işlem hacmi ise 68,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

YÜKSELİŞE BANKACILIK HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Borsa İstanbul'daki pozitif seyirde özellikle bankacılık hisselerine gelen alımlar etkili oldu. Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi oran olarak yüzde 3,26 değer kazanarak günün en çok kazandıran sektörü konumuna yerleşti. Holding endeksi de oran olarak yüzde 1,07'lik yükselişle piyasayı destekledi.

Sektörler arasında en fazla kaybettiren ise oran olarak yüzde 6,64 düşüşle finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

TEKNİK SEVİYELER VE DİRENÇ NOKTALARI

Yurt içi piyasalardaki seyri değerlendiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı. Olası kâr satışlarında ise 12.200 ve 12.100 puan seviyeleri destek noktaları olarak izlenecek.