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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe yüzde 0,08 yükselişle 13.786,47 puandan giriş yaptı.

Endeks, önceki kapanışa göre 11,71 puanlık artış kaydetti.

DÜNKÜ KAYIP SONRASI TOPARLANMA SİNYALİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 düşüşle 13.774,77 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılış, endekste sınırlı da olsa toparlanma eğilimine işaret etti.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Açılışta sektör endeksleri arasında farklı yönler dikkat çekti:

Bankacılık endeksi: yüzde 0,05 yükseldi

Holding endeksi: yatay seyretti

Bilişim sektörü: yüzde 0,60 ile en çok kazandıran

İnşaat sektörü: yüzde 0,79 ile en fazla gerileyen

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine rağmen, çip üreticisi şirket hisselerindeki düşüşler piyasalarda karışık bir seyir oluşturuyor.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç,

13.700 ve 13.600 puan seviyeleri destek

olarak öne çıkıyor.