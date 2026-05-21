Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 14.012,01 puandan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde ise toparlanma sinyalleri dikkat çekti.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 28,05 puan artış kaydederken, bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi ise yatay bir görünüm sergiledi.

Sektör bazında incelendiğinde en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile metal eşya makina sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,48 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’daki gerilimin nispeten azalması ve Nvidia’nın güçlü bilançosu risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, Borsa İstanbul’a da pozitif yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 seviyeleri direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.